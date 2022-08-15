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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah toplanan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçak ile Danimarka'ya hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Danimarka'ya gitti - Son Dakika

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