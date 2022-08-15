Trabzonspor, Danimarka'ya gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Danimarka'ya gitti

15.08.2022 12:34

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda yapacağı Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda yapacağı Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah toplanan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçak ile Danimarka'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımın 23 futbolcudan oluşan kadrosunda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca, yer almıyor. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin 23 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius

-Son çalışma Danimarka'da

Trabzonspor, Kopenhag maçı öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılacak.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius TSİ 20.30'da basın toplantısına katılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Danimarka'ya gitti - Son Dakika

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