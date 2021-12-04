Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına, Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!"" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe taraftarları, bu paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yazdı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı - Son Dakika Spor