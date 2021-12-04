Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı

Fenerbahçe, Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına sosyal medyadan yanıt verdi. Şampiyonluk kupasını paylaşan sarı-lacivertliler, "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma büyük ilgi gösterirken binlerce kişi yorum yaptı.

Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına, Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. 2010-11 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!"" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe taraftarları, bu paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yazdı.

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