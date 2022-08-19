Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da - Son Dakika
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Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da

19.08.2022 16:19
Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da

Trabzonspor'un altyapısında yetiştirdiği Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'a transfer oldu.

Trabzonspor'un altyapısında yetiştirdiği Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'a transfer oldu. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç oyuncu, bordo-mavili kulüpte hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un genç stoper oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı Hollanda devi Ajax transfer etti. Bordo-mavili kulüp oyuncunun transferine onay verirken, kasasına bu transferden ise 9 Milyon 500 Bin Euro girecek. Oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9 Milyon 500 Bin Euro'yu aşan kısmın yüzde 15'i Ajax tarafından bordo-mavili kulübe ödenecek.

Öte yandan Trabzonspor Ahmetcan Kaplan için veda videosu yayımladı. "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun" başlıklı yayımlanan videoda Ahmetcan Kaplan takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Trabzonspor'da şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmayı her zaman hayal ettiğini belirten Ahmetcan Kaplan, bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Genç oyuncu Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-off ilk maçında Kopenhag ile oynanan maçın kadrosunda yer almıştı. Danimarka dönüşünde ise arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu Trabzon'a dönmeyerek Hollanda'ya gitmişti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hollanda, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da - Son Dakika

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