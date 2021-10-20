Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı

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Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya gitme hayali olduğunu ve İngiltere'ye transferinin direkten döndüğünü açıkladı.

"SAYIN BAŞKAN SÖYLEMİŞTİ"

Abdülkadir Ömür, "Sayın Başkanımız açıklamıştı. Çok ciddi teklif almıştık İngiltere'den. Kimsenin yaşamak istemediği iki tane talihsiz sakatlık oldu. Benim hayalim her zaman Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İngiltere ya da İspanya hayalim var" ifadelerini kullandı.