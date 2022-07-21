Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı

21.07.2022 09:02
Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden son şampiyon Trabzonspor, çalışmalara teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı. Avcı'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da başladığı yurt dışı kampını Avusturya'da sürdürüyor. Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo mavililer Avustusya'nın Bad Haring şehrinde toplanarak ikinci etap çalışmalarına başladı. Yardımcı antrenör Orhan Ak eşliğinde yapılan ilk idmanda dinamik ısınma, mobilizasyon, 5'e 2 ve geniş alan oyunları çalışıldı.

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Slovenya kampına katılan Behlül Aydın ve Hakan Yeşil'in ayrılmasıyla Avusturya kampının kadrosu 28'e indi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı kampın ilk gününde yer almadı. Tedavisi süren Serkan Asan salonda takımdan ayrı çalışırken izinli olan Djaniny de idmana katılmadı.

Trabzonspor, 29 Temmuz tarihine kadar sürecek Avusturya'daki çalışmalarını bu gün çift idmanla sürdürecek.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı - Son Dakika
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