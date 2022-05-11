Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı - Son Dakika
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Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı

11.05.2022 11:01
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, rekorlar kırarak elde ettiği şampiyonluk rüyasını Ziraat Türkiye Kupası'nda sürdüremedi.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, rekorlar kırarak elde ettiği şampiyonluk rüyasını Ziraat Türkiye Kupası'nda sürdüremedi. Bordo mavili ekip, yarı final ilk maçında 1-0 avantaj elde ettiği Yukatel Kayserispor'a rövanş maçında 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu erken ilan eden Trabzonspor'un, sezonu çifte kupayla kapatma hedefi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyetle son buldu. Trabzonspor, tarihinde 15 kez final oynadığı ve 9 kez müzesine taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 2019-20 sezonunda müzesine getirmişti.

1 YIL 5 AY SONRA İLK KEZTrabzonspor, 16 Aralık 2020 tarihinde teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur elemelerinde sahasında oynadığı Adana Demirspor maçında normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 6-5'lik skorla kupaya veda etmişti. Bordo mavili ekip, 1 yıl 5 ay sonra ilk kez dün akşam bir Türk takımına karşı kalesinde 4 gol gördü.UĞURCAN'IN ZOR MAÇITrabzonspor'un bu sezon şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında bu sezon en çok gol yediği maçı oynadı. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ve Son 16 Turu'nda oynadığı 2 karşılaşmada kadroda olmayan Çakır, çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor ve yarı final ilk maçında Kayserispor'a karşı kalesinde gole geçit vermemişti. Uğurcan, forma giydiği 3 kupa maçındaki tüm golleri de dün akşam oynanan mücadelede gördü.NWAKAEME YİNE KAYSERİSPOR'A ATTIBordo mavili takımın skorer oyuncularından Antony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla bu sezon ikinci penaltı golünü dün akşam Kayserispor maçında kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 36'ncı hafta itibariyle 11 gol ve 10 asisti bulunan Nijeryalı oyuncu, bordo mavili formayla ilk penaltısını da ligin 27'nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçında atmıştı. Trabzonspor'a 2018-19 sezonunda transfer olan Nwakaeme'nin, Süper Lig'de bugüne kadar çıktığı 118 karşılaşmada takımına 39 gol ve 36 asist katkısı bulunuyor.BAKASETAS SUSKUNLUĞUNU KUPA MAÇINDA BOZDUTrabzonspor'a geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'dan transfer olan Anastasios Bakasetas, ligin ikinci devresinde gol sessizliğine bürünmüştü. Süper Lig'de son 12 haftadır gol kaydedemeyen oyuncu, takımının bu yıl çıktığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinin tamamında forma giydi. Bakasetas, oynanan 5 maçtaki tek golünü de dün akşam kaydetti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 23'üncü haftada oynanan Galatasaray maçından bu yana gol ve asisti bulunmuyor.ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ KALDIĞI YERDEN DEVAM

Kupa macerasına veda eden Trabzonspor, şampiyonluk sevincini kaldığı yerden yaşamaya devam edecek. Taraftarı önünde 14 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan bordo mavililer, diğer yandan son 2 lig maçı için çalışacak. Süper Lig'in 37'nci haftasında Altay ile karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün ara vermeden başlayacak.


Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı - Son Dakika


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