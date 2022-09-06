Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Macaristan, Trabzon, Spor, Son Dakika

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