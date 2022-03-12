Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı

12.03.2022 21:49

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor'un konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 yenmesi sonrası kentte sevinç hakim.Bordo-mavili taraftarlar, galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor'un konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 yenmesi sonrası kentte sevinç hakim.

Bordo-mavili taraftarlar, galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti.

Tezahüratlarda bulunup, meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynayarak sevinç yaşadı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar, hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene"

sloganları attı.

Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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