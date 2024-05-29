Trabzonspor'un gündemindeki Eray Cömert, FC Nantes'e veda etti - Son Dakika
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Trabzonspor'un gündemindeki Eray Cömert, FC Nantes'e veda etti

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Türk asıllı stoper oyuncusu Eray Cömert, kiralık olarak forma giydiği FC Nantes takımından ayrıldı. Cömert, kariyerine başka bir yerde devam edeceğini açıkladı.

29.05.2024 21:14
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Trabzonspor'un gündeminde bulunan Türk asıllı stoper oyuncusu Eray Cömert, kiralık olarak forma giydiği FC Nantes takımına veda etti. Oyuncu, kariyerine başka bir yerde devam edeceğini açıkladı.

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i gündemine almıştı. Geçtiğimiz sezonda bordo-mavili kulübün transfer listesinde yer alan Cömert, İsviçre'nin Basel ekibinden, İspanya'nın Valencia takımına transfer olmuştu. La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncu sezon başında Fransa'nın Nantes Kulübü'ne kiralık olarak gitti.

Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Eray Cömert, Fransız ekibine veda ederek, "Nantes formasını giymek ve bir yıl boyunca bu kulübü temsil etmek bir ayrıcalıktı. Ancak yolculuğuma başka bir yerde devam etmeye karar verdiğim için artık veda etme zamanım geldi" ifadelerine yer verdi.

İsviçre Milli Takım forması giyen oyuncunun Fransa'nın FC Nantes Kulübü ile 2 milyon 200 bin Euro satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen iki taraf da bunu kullanmadı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un gündemindeki Eray Cömert, FC Nantes'e veda etti - Son Dakika

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