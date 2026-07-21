Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek. Bordo-mavililerin, hazırlık maçı programı da belli oldu.
Karşılaşmaların tarihleri şu şekilde:
26 Temmuz Pazar TSİ 16.30 Trabzonspor - Eintracht Frankfurt
30 Temmuz Perşembe TSİ 18.30 Trabzonspor - Al-Sadd SC
2 Ağustos Pazar TSİ 17.30 Trabzonspor - Udinese Calcio - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Hazırlık Maçları Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?