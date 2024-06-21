Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Mislav Orsiç, yeni hedeflere ulaşmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Mislav Orsiç, yeni hedeflere ulaşmak için sabırsızlanıyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Mislav Orsiç, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen Orsiç, kulüp dergisine röportaj verdi.

21.06.2024 12:35
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Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Mislav Orsiç, yeni hedeflere ulaşmak için sabırsızlandığını belirten kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Mislav Orsiç, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen Orsiç, kulüp dergisine röportaj verdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiğini belirten Orsiç, "Gerçekten zor bir dönemdi, çünkü ilk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşıyordum. Eğer sahada değilseniz, rehabilitasyon merkezindeyseniz ve antrenman yapmadan sadece yatakta uzanıyorsanız, sadece basit egzersizler yapıyorsanız, bu durum her futbolcu için zordur. Rehabilitasyonun bu kısmının bitmesini beklersiniz ve adım adım sahaya yaklaşmayı arzularsınız. Bu bekleyiş dönemi tabii ki beni çok yıprattı. Zor zamanlardı ancak sonunda bitti" diye konuştu.

"Kötü günler bitti. Yeniden en iyisi için çalışacağım"

Kötü günlerin bittiğini belirten Orsiç, "Öncelikle umarım aynı sakatlıkları bir daha yaşamam. Öncelikle sağlıklı kalmayı ve sonrasında iyi bir form yakalamayı umuyorum. İyi oynamaya çalışarak takımıma önümüzdeki hedefleri başarmada yardımcı olmayı deneyeceğim ve bunun için çok sabırsızlanıyorum. Kötü günler bitti artık, yeniden en iyisi için çalışacağım" dedi.

"Takımı her koşulda çok sahiplenirim"

Takımını her koşulda sahiplendiğini belirten Hırvat oyuncu, "Bunun dışında hücum oyuncularından gol atmaları ve asist yapmaları bekleniyor, dolayısıyla benim de maçta yapmaya çalıştığım şey bu. Çünkü hücum oyuncularının takımın galip gelmesi için skor üretmesi gerekmektedir. Ayrıca sürekli maça odaklıyım" ifadelerini kullandı.

"Taç atışlarının yerinden kullanılmasını sağlardım"

31 yaşındaki futbolcu, yetkisi olması halinde futbolda değiştirmek istediği şeyin taç atışları olduğunu belirterek, "Kural değil de dikkat edilmesi gereken bir konu var. Yapacağım şey, taç kullanılırken oyuncuların 10-15 metre çalmalarını engellemek olabilirdi. Örneğin ben sol kanattayım ve rakip sağ bek bazen köşe gönderinin yakınından taç atışı kullanacak oluyor. Fakat sonunda taç atışını ceza sahası çizgisini geçerek kullanıyor, çok kez 15-16 metre ileriden kullandıklarını görüyorum. Hakemler özellikle, bunların yaşanmaması için dikkatli olmalılar" açıklamasında bulundu.

"Lakabım Orsa"

Lakabının Orsa olduğunu söyleyen Orziç, bununla ilgili olarak ise ilginç bir anısını anlattı, "Bu nasıl ortaya çıktı bilmiyorum ama çocukken herkes bana bu şekilde seslenirdi. Mesela Trabzon'daki bir maçta saha kenarında ısınıyorduk. Herkes bana Mislav ya da Orsic, Orsic, Orsic diye sesleniyordu ve tepki vermiyordum. Bazen merhaba diyorum en fazla, çünkü yüzlerce kez bağırılıyor. Fakat bir an için Orsa diye seslenildiğini duydum ve hemen seslenen kişiye döndüm. Bu nasıl mümkün olabilirdi? O an Hırvatistan'dan Trabzon'a gelen kadın futbolcuyu gördüm"

Orsiç, geçmişten bugüne kadar dünyanın en iyi 11'ine ise Casillas, Cafu, Ramos, Maldini, Marcelo, Beckham, Modric, Lampard, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo Nazario isimlerini koydu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Mislav Orsiç, yeni hedeflere ulaşmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

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