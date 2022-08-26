Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi

26.08.2022 01:45
Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un İngiltere'nin Everton takımından kadrosuna kattığı Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un İngiltere'nin Everton takımından kadrosuna kattığı Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiltere'nin Everton takımında forma giyen Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi. İlk olarak İstanbul'a gelen oyuncu daha sonra gece 01.00 sıralarında Trabzon havaalanına geldi. Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Çok mutluyum ve çok heyecanlayım. Şampiyonlar ligi olmadı ama UEFA Avrupa Lig'inde de oynamak çok önemli. Kulüp için ve taraftarlar için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımımda başlamak için sabırsızlanıyorum. Dün televizyondan izledim karşılaşmayı taraftarları ve sahayı televizyondan gördüm. Onları fiziken yan yana görmek içinde sabırsızlanıyorum." diyen oyuncu "Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı.

Fildişi Sahilli oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan kiralık sözleşmesine imza atması bekleniyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin Trabzon'a geldi - Son Dakika
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