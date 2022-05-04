Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek - Son Dakika
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Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

04.05.2022 23:16
Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 10 milyon liralık destek geldi.

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 10 milyon liralık destek geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı'na adlarını yazdırdıkları belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Nevzat Kaya, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyon liralık destek - Son Dakika


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