Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu

13.05.2022 15:20
Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacağı kutlama programını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacağı kutlama programını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden, "Şampiyonluğumuzu güle oynaya kutluyoruz" başlığı ile yapılan açıklamada, kutlama programı için Medical Park Stadyumu'na dev boyutlarda sahne kurulduğu belirtildi.

Sahne performanslarının da gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyumun kapılarının 16.00'da açılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'umuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek. Bu keyifli geceyi bekleyen tüm taraftarlarımıza küçük bir not, stadyuma gelirken telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Harika bir gece sizleri bekliyor."

Sanatçıların da konser vereceği kutlamalarda, futbolcuların kendi seçtikleri parçalar eşliğinde "zafer yolu"ndan geçerek sahneye çıkacakları aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu - Son Dakika


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