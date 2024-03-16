Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu - Son Dakika
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Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu

Trabzonspor\'un Mislav Orsic\'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.

16.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, "Umuyorum ki yarın kazanacağız." dedi.

Hırvat futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabında Slovenya'da sakatlandığını hatırlatan Orsic, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süre oldu. Bilmiyorum, o günü hatırlamak da istemiyorum. O gün benim adıma her şey değişti. Trabzon'a gelmekten çok mutluydum. Bu sakatlık yaşandığında da her şeyin değişeceğini biliyordum. Ama sonunda takımla beraber çalışmalara dönmekten gerçekten mutluyum. ve umuyorum sağlıklı kalıp hedeflerini gerçekleştirmesi için takıma yardımcı olabilirim."

Takıma katılıp yeniden oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Orsic, "Uzun süredir kulüpteyim ve uzun bir süre sahadan uzak kaldım. Dolayısıyla tekrar takımla olmaktan mutluyum. Umuyorum ki yarın kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu - Son Dakika

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