Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, "Umuyorum ki yarın kazanacağız." dedi.
Hırvat futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabında Slovenya'da sakatlandığını hatırlatan Orsic, şunları kaydetti:
"Uzunca bir süre oldu. Bilmiyorum, o günü hatırlamak da istemiyorum. O gün benim adıma her şey değişti. Trabzon'a gelmekten çok mutluydum. Bu sakatlık yaşandığında da her şeyin değişeceğini biliyordum. Ama sonunda takımla beraber çalışmalara dönmekten gerçekten mutluyum. ve umuyorum sağlıklı kalıp hedeflerini gerçekleştirmesi için takıma yardımcı olabilirim."
Takıma katılıp yeniden oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Orsic, "Uzun süredir kulüpteyim ve uzun bir süre sahadan uzak kaldım. Dolayısıyla tekrar takımla olmaktan mutluyum. Umuyorum ki yarın kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katılarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bahçelievler'e yaptığı hizmetleri ve Türkiye'de yaşanan spor devrimini vurguladı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in direkten dönen şutunu büyük bir yetenek olarak değerlendirdi. Yıldız futbolcuyu öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
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