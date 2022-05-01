Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü

01.05.2022 00:07
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü

Kocaeli'de Trabzonsporlu taraftar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Kocaeli'de Trabzonsporlu taraftar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Kocaeli'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu, kent merkezinde doyasıya yaşadı. Kocaeli'deki binlerce Trabzonsporlu taraftar sokaklara döküldü. Şehrin merkezi bir süreliğine bordo-maviye büründü. Çılgınlar gibi eğlenen bazı taraftarlar canlarını hiçe sayarak trafik ışıklarının ve tabelalarının üstüne çıktı.

Trabzonspor ligdeki 7'nci şampiyonluğunu elde etmiş oldu. - KOCAELİ

Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü
Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı Eskişehir'de kutlama yaptırmadılar! Eskişehir'de kutlama yaptırmadılar! Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı Açıklaması Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement