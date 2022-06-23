Trabzonspor'un şampiyonluğu kombine fiyatlarına yansıdı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un 2022-23 sezonu kombine biletleri yarın satışa çıkacak. Bordo-mavili takımın Avrupa Kupaları'na katılacak olması nedeniyle kombine bilet fiyatlarında artış yaşandı.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı karşılaşmaların kombine biletlerini yarın saat 10.00'da satışa çıkarıyor. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-23 sezonu kombine biletlerinde, geçtiğimiz sezonda kombinesi olan taraftarlara ilk 5 gün öncelik ve yüzde 10 indirim hakkı tanınacak. Kombine biletler 29 Haziran'da ise genel satışa açılacak.

Geçtiğimiz sezon kombinesi olan ve indirimden yararlanmak isteyen taraftarlar, ilk 5 gün içerisinde internetten ve gişelerden, 29 Haziran'da ise yalnızca gişelerden bilet satın alabilecek. Bordo-mavili takımın UEFA turnuvalarına katılacak olması nedeniyle VIP Platinum, VIP Gold ve VIP Silver kombine biletleri sınırlı sayıda satışa çıkacak.BİLET FİYATLARINDA ARTIŞTrabzonspor'un Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Kupalarına katılacak olması, yeni sezonda kombine biletleri fiyatlarını etkiledi. Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyirci yasağının geçtiğimiz yıl Kasım ayında kalkmasından sonra açıklanan kombine fiyatlarına göre yeni sezon biletlerine fiyat artışı uygulandı.

Geçtiğimiz sezonda 9 bin TL olan VIP Platinium bileti 22 bin 500 TL, 7 bin TL olan VIP Gold bileti 17 bin 500 TL, 5 bin TL olan VIP Silver bileti 12 bin 500 TL, 2 bin TL olan Batı tribün bileti 6 bin TL, 1500 TL olan Doğu tribün bileti 5 bin TL, 750 TL olan Fırtına tribün bileti 3 bin TL, 450 TL olan Güney-Kuzey kale arkası bileti ise 1967 TL'den satışa sunulacak.