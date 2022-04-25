Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi - Son Dakika

- Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi

Maç bileti için Hollanda, Almanya'dan geldiler

Bilet alabilmek için sahurdan beri gişe önünde bekleyenler var

TRABZON - Trabzonspor'un, cumartesi günü sahasında oynayacağı ve 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçını izlemek için Almanya, Hollanda gibi ülkelerden Trabzon'a gelenler bilet almak için yoğun çaba sarf ediyor. Bazı taraftarlar sahurda gişe önünde kuyruğa girerek bilet alabilmek için bekledi.

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi var. Taraftarlar bilet alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalırken, şampiyonluk havasını yaşamak için çektikleri zorluğun pek de önemli olmadığını söylediler.

Almanya'dan geldiğini ve bilet alabilmek için sahurdan beri beklediğini belirten Tunahan Kazancı, "Şampiyonluğu 38 senedir beklemişiz burada sahurdan beri beklemek bir şey değil. Bilet her an bitebilir ilk sırada olmama rağmen yine de endişeliyim. Daha önce 5 ay önce maça gelmiştim. Bu maçta statta olmam lazım. İnşallah 2-0 yeneriz" dedi.

Hollanda'dan gelen Emre Şahintürk ise, "Hollanda'dan geliyorum bilet alabilmek için sabah saatlerinden beri de bekliyorum. Çok önemli bir maç inşallah yeneceğiz başka çaresi yok" diye konuştu.

Taraftarlardan Murat Şengül, şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. 1984 yılında şampiyonluk yaşadım o zaman çocuktum o zamandan beri yaşamadım. Şampiyonluk çok güzel bir duygu yaşamak lazım anlatılmaz" şeklinde konuştu.

Taraftarlardan Hami Bilgin de, "Sahurdan beri buradayız. Bilete yoğun talep olacağından dolayı biz de erken saatlerde gelmek zorunda kaldık. Sonuçta 32 yıldır beklediğimiz kupa bu kupaya taraftar olarak bizde şahitlik yapmak istiyoruz. Sonuçta yıllarca bekledik hayalini kurduk" cümlelerine yer verdi.