Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek

06.05.2022 10:48
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına kulübün sponsor firmalarından Mekap'tan destek geldi.

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına kulübün sponsor firmalarından Mekap'tan destek geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Mekap, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına kulak vererek Kupa Anıtı'na 1 milyon liralık katkı sağladı. Mekap ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı. - TRABZON

YORUMLAR
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Ali Koç: 'Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız.' Ali Koç: 'Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız.' Ali Koç: 'Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Ali Koç: 'Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek - Son Dakika


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