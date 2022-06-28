Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupasının, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı - Son Dakika

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