Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı

28.06.2022 17:26
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupasının, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bordo-mavili taraftarlarımız bugün itibarıyla Şamil Ekinci Müzesi'nde 2021-2022 şampiyonluk kupamızın yanı sıra tarih boyunca kazandığımız pek çok kupayı görme fırsatı bulabilecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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