Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek

28.04.2022 17:14
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde de kutlama yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde de kutlama yapılacak.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin organize ettiği şampiyonluk etkinliklerinin, 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası başlayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının hem eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde hem de Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlarla canlı yayınlanacağını vurguladı.

Genç, eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinin, Trabzonspor'un daha önceki şampiyonluklarına bu statta imza atılmasından dolayı tercih edildiğini aktararak, diğer etkinlik alanının Meydan Parkı olacağını ifade etti.

Maçın bitiminde ayrıca Akyazı, Boztepe, Millet Bahçesi ve Meydan Parkı'nda havai fişek gösterisinin yapılacağını kaydeden Genç, millet bahçesindeki etkinliklerin gece boyunca süreceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı

Hüseyin Avni Aker Stadı, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement