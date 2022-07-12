Bir diğer stoper Vitor Hugo'nun kasık spazmı nedeniyle bugün dinlendirildiği, bu sebeple çalışmaya katılamadığı kaydedildi.

Antrenmanda, geçen sezon Bursaspor 'dan kadroya dahil edilen Kerem Şen dikkati çekti. Orta alanda hücuma yönelik oynayan genç oyuncu, attığı gol ve yaptığı paslarla iyi bir görüntü verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

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