Karadeniz ekibinin yeni transferi Trezeguet ise vize problemi nedeniyle henüz kampa katılamadı. Bu oyuncunun işlemlerinin tamamlanmasının ardından Slovenya'ya geleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika

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