Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana kondisyon salonunda çalışan Uğurcan Çakır ile Serkan Asan katılmadı. Trezeguet ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika

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