Trabzonspor'un Transfer Geliri Rekorları - Son Dakika
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Trabzonspor'un Transfer Geliri Rekorları

Trabzonspor\'un Transfer Geliri Rekorları
20.07.2026 14:40
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Trabzonspor, Oulai'nin transferiyle yabancı oyuncu satışında tarihinin en yüksek gelirini elde etti.

Trabzonspor, son yıllarda oyuncu satışından elde ettiği yüksek bonservis gelirleriyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferiyle yabancı oyuncu satışında kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirine ulaşırken, genel transfer rekorunu ise Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır elinde bulunduruyor.

Trabzonspor'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferinden 26 milyon Euro garanti bedel elde edilirken, 4 milyon 61 bin Euro'luk şarta bağlı bonuslarla birlikte transferin toplam değeri 30 milyon 61 bin Euro'ya ulaştı. Ayrıca Oulai'nin gelecekte gerçekleşecek bir sonraki transferinden elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'u da Trabzonspor'a ödenecek.

Bu transferle birlikte Oulai, Trabzonspor tarihinin satışından en yüksek bonservis bedeli kazandığı yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.

Genel transfer rekoru Uğurcan Çakır'da

Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisli oyuncu satışı ise Uğurcan Çakır'a ait. Bordo-mavili kulübün Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre milli kaleci için KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ile 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Uğurcan Çakır, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeline ulaşılan futbolcusu oldu.

Gözler Nwaiwu transferinde

Transfer döneminde önemli gelir elde eden Trabzonspor'da gözler şimdi savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'ya çevrildi. Bordo-mavili yönetimin, genç stoper için Avrupa kulüplerinin ilgisini değerlendirdiği ve oyuncunun olası transferinden de önemli bir bonservis geliri beklediği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Transfer Geliri Rekorları - Son Dakika

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