Trabzonspor'un Trezeguet'in tedavisine başlandı

Spor

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin tedavisine başlandığı açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON