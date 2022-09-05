Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita, Anders Trondsen yer almadı. Bordo-mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise listede yer aldı.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadrosu belli oldu:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Anaastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Phillippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolay, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Montassir Lahtimi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi - Son Dakika