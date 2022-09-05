Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi - Son Dakika
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi

05.09.2022 17:35

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Koita, Trondsen, Visca, Peres ve Serkan Asan kadroya alınmadı. Trabzonspor'un Lille'den yeni transferi Yusuf Yazıcı ise listeye eklendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

YUSUF YAZICI LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita, Anders Trondsen yer almadı. Bordo-mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise listede yer aldı.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadrosu belli oldu:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Anaastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Phillippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolay, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Montassir Lahtimi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi - Son Dakika
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