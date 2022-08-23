Kopenhag Teknik Direktörü Thorup: Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız - Son Dakika
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Kopenhag Teknik Direktörü Thorup: Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız

23.08.2022 20:51
Kopenhag Teknik Direktörü Thorup: Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde rakibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup ve futbolcu Zeca basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde rakibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup ve futbolcu Zeca basın toplantısı düzenledi. Thorup, "2016 yılından beri katılamadığımız bir Şampiyonlar Ligi var. Şu anda buna çok yakınız" dedi.

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve takım kaptanı Zeca, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Akyazı Stadyumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Thorup, yarınki maça takım olarak hazır olduklarını söyledi. Teknik direktör Thorup, "Sadece 1 oyuncu eksiğimiz var. Bütün oyuncularımız bugün yapılan idmanda iyi reaksiyon verdiler. Bakıp göreceğiz, maçta bunu görmek isteriz" diye konuştu.Takım kaptanı Zeca'nın sahada olarak takıma liderlik etmesinin önemli olduğunu belirten Thorup, "Çok iyi bir lider, takımda önde giden bir arkadaşımız. Takıma liderlik yapması iyi bir motivasyon sağlıyor" şeklinde konuştu.'HER İKİ TAKIM DA DENEYİMLİ'Hem Trabzonspor'un hem de Kopenhag'ın güçlü bir taraftar kitlesi olduğunu söyleyen Jess Thorup, "Geçen haftaki maçta taraftarımız stadyumumuzda oldukça iyi bir örnek olup takımı desteklediler. Buradaki taraftarın da aynı şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Her iki takım da oldukça deneyimli, futbol bilgisi yüksek olan futbolculardan oluşuyor. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyoruz" dedi.'SÖZLÜĞÜMÜZDE KORKU DİYE BİR ŞEY YOK'Yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının teknik direktörlük kariyeri için önemli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Thorup, "Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok. Bütün dikkatim, futbolcularımızın bireysel olarak sahadaki bütün performanslarını en yüksek derecede uygulamaları ve maçtaki kapasitelerini artırmaları yönünde" ifadelerini kullandı.'ÇOK YAKINIZ'Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın olduklarını söyleyen Thorup, "2016 yılından beri katılamadığımız bir Şampiyonlar Ligi var. Şu anda buna çok yakınız. Bu kadar yakına gelmişiz. Bizim için oldukça çok önemli. Bu dünyadaki en büyük turnuva olan Şampiyonlar Ligi'nde olmak için elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bunun için çalışıyoruz" dedi. 'MAÇA HAZIRIM'

Kopenhag takım kaptanı Zeca da, "Maçtan sonra dinlenmek için yeteri kadar zamanım oldu. Dinlendim ve maç için hazır olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü FC Kopenhag son antrenmanını yaptı FC Kopenhag son antrenmanını yaptı
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag Teknik Direktörü Thorup: Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız - Son Dakika

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