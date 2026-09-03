Trabzonspor'un yeni santrforu Franculino Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ederken, Midtjylland'dan transfer edilen 22 yaşındaki Franculino Gludo Dju ilk kez takımla antrenmana çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda pas ve rondo çalışmaları yapıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin yeni transferi Franculino Gludo Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Öte yandan Trabzonspor'un Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Bordo-mavililer, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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