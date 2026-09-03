Trabzonspor\'un yeni santrforu Franculino Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin yeni transferi Franculino Gludo Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Öte yandan Trabzonspor'un Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.