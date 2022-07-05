Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu

05.07.2022 11:38
Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının satışa çıktığını video tanıtımı ile duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının satışa çıktığını video tanıtımı ile duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#ÜstümdeKalsın" etiketiyle yapılan video paylaşımında, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk formalarının da içinde bulunduğu yeni sezon formaları tanıtıldı.

Trabzonsporlu futbolculardan Abdulkadir Ömür ile Marek Hamsik'in yer aldığı videoda, ünlü isimlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler de unutulmadı.

Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu - Son Dakika

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