Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, şampiyonluklar yaşamak istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, şampiyonluklar yaşamak istiyor

Trabzonspor\'un yeni transferi Cihan Çanak, şampiyonluklar yaşamak istiyor

Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Çanak, Trabzonspor'a transfer olmanın mutluluğunu belirterek, hedefinin takımla şampiyonluklar yaşamak ve kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

28.06.2024 14:14
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Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, ait olduğu yere geldiğini belirterek, şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Genç oyuncu, küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu belirterek, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak" diye konuştu.

İmza törenine katılan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi ise, "Cihan'ı transfer etmeyi çok istedik, o da bizi istedi. Evladımıza, 'Evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, Ümit Milli Takımımız'da önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor'a geldi" dedi

Cihan Çanak, önümüzdeki sezon 61 numaralı formayı giyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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