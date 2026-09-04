Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju ile yabancı sayısı rekor kırdı - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju ile yabancı sayısı rekor kırdı

Trabzonspor\'un yeni transferi Franculino Dju ile yabancı sayısı rekor kırdı
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Trabzonspor, Midtjylland'dan transfer ettiği Franculino Dju ile kulüp tarihindeki 209. yabancı futbolcusunu kadrosuna kattı. Gine-Bissaulu oyuncu, bordo-mavili takımda forma giyen ikinci Gine-Bissaulu futbolcu olurken, bu transfer Ertuğrul Doğan yönetiminin 39. yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavili kulübün 209. yabancı futbolcusu oldu.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, son olarak Midtjylland'dan Franculino Dju'yu renklerine bağladı. Gine-Bissaulu oyuncunun transferiyle birlikte bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihinde forma giyen yabancı futbolcu sayısı 209'a yükseldi.

İlk yabancı transfer 1970-1971 sezonunda

Trabzonspor, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Rumen futbolcu Reculen Koska'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekibin Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncusu ise 1985-1986 sezonunda transfer edilen Alman futbolcu Jürgen Groh oldu.

En çok Brezilyalı futbolcu forma giydi

Trabzonspor bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili takımda en fazla yabancı oyuncu ise Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz ekibi, Brezilya'dan 19 oyuncuyla sözleşme imzalarken, Belçika'dan 10, Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Nijerya'dan ise 8'er futbolcu transfer etti.

İkinci Gine-Bissaulu oyuncu

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavili kulübün ikinci Gine-Bissaulu oyuncusu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Gine-Bissaulu oyuncu olarak Edgar Ie forma giymişti.

Ertuğrul Doğan döneminde 39. yabancı transfer

Mart 2023'te başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan yönetiminde yabancı oyuncu transferlerine hız veren Trabzonspor, Franculino Dju ile birlikte bu dönemdeki 39. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Batista Mendy, Pepe, Paul Onuachu, Bakic, Meunier, Anthony Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Simon Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Wagner Pina, Felipe Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Ernest Muçi, Andre Onana, Nwaiwu, Lovik, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviola, Rene Mitongo, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju bordo-mavili formayı giyen yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Rekor Ahmet Ağaoğlu'nda

Trabzonspor'da başkanlık dönemlerinde kadroya katılan yabancı oyuncu sayısında rekor Ahmet Ağaoğlu döneminde gerçekleşti. Ağaoğlu'nun görev yaptığı yaklaşık 5 yıllık süreçte bordo-mavili takım 44 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

2018 yılında Trabzonspor Başkanlığı görevine gelen Ahmet Ağaoğlu, 3 Mart 2023 tarihinde görevinden ayrıldı. Ağaoğlu döneminde bordo-mavili takım, farklı ülkelerden çok sayıda yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Midtjylland, Trabzonspor, Futbol, Gine, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju ile yabancı sayısı rekor kırdı - Son Dakika

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