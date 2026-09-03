Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi
Trabzonspor, Midtjylland'dan 4+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet Franculino Dju, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Dju, bordo-mavili takıma geldiği için mutlu olduğunu belirterek, kulübün transfer sürecinde kendisini ikna ettiğini söyledi.
Trabzonspor'un renklerine bağladığı futbolcu Franculino Dju, Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili takımın Midtjylland Kulübü'nden 4+1 yıllığına transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Dju, burada gazetecilere Trabzonspor'a geldiği için kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.
Transfer sürecini değerlendiren Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söylediği şeyler benimde çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim." dedi.
Bu arada Dju'yu karşılaşmaya gelen taraftarlar, izin dönüşü havalimanında karşılaştıkları Onuachu ve Mendy ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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