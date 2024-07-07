Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma sertlik ve paslarla katkı sağlamak istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma sertlik ve paslarla katkı sağlamak istiyor

Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takıma sertlik ve önemli paslarla katkı sağlamak istediğini belirtti. Lundstram, Trabzonspor'un kaliteli bir takım olduğunu ve birlikte başarıya ulaşabileceklerine inandığını ifade etti. Ayrıca, Trabzon'da kendisine gösterilen sıcak ilgiden memnun olduğunu ve bu sevginin karşılığını vermek istediklerini söyledi. Lundstram, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabileceğini ve takıma sertlik katacağını da vurguladı.

07.07.2024 12:22
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Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, katacağı sertlik ve vereceği paslarla takıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağını söyledi.

Trabzonspor'un yeni transfer ettiği İngiliz futbolcu John Lundstram, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor'a gelmek için karar verdiğini belirten Lundstram, "Hocamız ile yaptığımız görüşmede kulübümüzden ve tarihimizden bahsettik. Hocamızla onun beni nasıl oynatmak istediğini ve onun futbol tarzının ne olduğu konusunda görüşmemiz oldu. Futbol fikri olarak birbirimize çok yakın olduğumuz için görüşmenin ardından karar vermek benim için kolay oldu" dedi.

"Kaliteli bir takıma sahibiz"

Çok kaliteli bir oyuncu grubuna dahil olduğunu vurgulayan İngiliz futbolcu, "Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Ben de kendi kalitemle katkı vermeye çalışacağım. Takımın üzerine koymaya çalışacağız. Geldiğim ilk andan itibaren kaliteli bir takım olduğunun farkındayım. Hep beraber bir şeyleri başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sevginin karşılığını vermek istiyoruz"

Trabzon insanının kendisine çok sıcak davrandığını dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Rıdvan (Yılmaz) bana Türklerin beni ne kadar sıcak karşılayacağını söylemişti. Ben de Trabzon'da geçirdiğim 1 haftalık süreçte bunu tam anlamıyla gördüm. Şehirde herkes bizi çok sıcak karşıladı. Burada gördüğümüz bütün insanlar çok kibardı. Bizi burada mutlu etmek istediklerini gördüm. Biz de insanlara bunun karşılığını vermek istiyoruz" diye konuştu.

"6 ve 8 pozisyonlarında oynayabiliyorum"

John Lundstram, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabildiğini belirterek, "6 numara pozisyonu benim tercih ettiğim pozisyon fakat 8 numara pozisyonunda da oynadım. Hocamız beni nerede düşünüyorsa o pozisyonlarda aynı katkıyı vermeye çalışacağım. Lig farklılıklarına gelince Süper Lig'de daha maça çıkmadım fakat İngiltere Ligi'nin teknik olarak Süper Lig'den ileri bir seviyede olduğunu düşünüyorum" sözlerini kaydetti.

"Takıma sertlik katacağım"

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının altını çizen Lundstram, "Hocamız eğer benim kadroya katkıda bulunamayacağımı düşünseydi ben burada olmazdım. Ben de eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Gol sayısı olarak belki o kadar katkım olamaz ama mücadelemle katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma sertlik ve paslarla katkı sağlamak istiyor - Son Dakika

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