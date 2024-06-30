Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme çok mutlu - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme çok mutlu

Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Nwakaeme için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin tekrar kulübe kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Nwakaeme ise Trabzonspor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ve taraftarların desteğinin kendisine güç verdiğini söyledi.

30.06.2024 23:03
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Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı futbolcu Nwakaeme için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, bugünün sevenlerin 'kavuşma günü' olduğunun altını çizerek, "Öncelikle Trabzonspor'a hayırlı olsun. Nwakaeme bizim çok değerli bir futbolcumuzdu. Tekrar bu kulübe kazandırdığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, bu transfer için öncelikle Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetici arkadaşlarına teşekkür ederek, "Değerli Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Nwakaeme'yi çok seviyordu, Nwakaeme de onları çok seviyordu. Bugün sevenlerin kavuşma günü oldu. Nwakaeme gibi değerli bir oyuncuyu tekrar Trabzonspor'a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başlattığımız forma kampanyasına katılarak kulübümüze destek olmalarını rica ediyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme, şunları kaydetti:

"Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzon'da, Trabzonspor'dayım. Bir ayrılık yaşandı fakat taraftarlarımız sanki ben hiç ayrılmamışım gibi sanki burada oynamaya devam ediyormuşum gibi sosyal medya o sevginin hiç bitmediğini bana hissettirdiler. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz gelecekte neler olacağını öngöremezsiniz belki ama ben şu an buradayım. ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Burası benim alışık olduğum yer. Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım."

Nwakaeme yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme çok mutlu - Son Dakika

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