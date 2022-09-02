Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

02.09.2022 14:02
Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, İstanbul'a iniş yaptı. Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

"UMARIM HEYECANIMI SAHAYA YANSITIRIM"

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı. Taraftarların bordo-mavili ekibe dönmesinde büyük katkısı olduğunu kaydeden Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

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Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... - Son Dakika
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