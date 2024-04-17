Trabzonspor\'un yeni transferleri golle tanışamadı

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'de sezon başında transfer ettiği oyunculardan daha çok bir önceki sezon da kadrosunda bulundurduğu futbolcular golle tanıştı.
Trendyol Süper Lig'de son iki sezondur sportif istikrarın yanı sıra kadro istikrarı da arayan Trabzonspor'da, sezon başında kadroya dahil edilen oyuncular gol yollarında eskileri geçemedi. Bordo-mavili takımda bu sezon 15 futbolcu golle tanışırken, takımın en skrorer oyuncusu ise 10 golle geçtiğimiz sezondan beri kadroda bulunan Trezeguet oldu.
Yeniler yüzde 46.3 ortalama yakaladı
Karadeniz ekibinin, bu sezon attığı 54 golün 51'i kendi oyuncularından gelirken, diğer golleri ise rakip takımlar kendi kalelerine kaydetti. Ayrıca sezon başında kadroya dahil olan oyuncular 25, geçtiğimiz sezondan beri kadroda bulunan futbolcular ise 26 gole imza attı. Trezeguet 10, Bardhi 5, Visca ve Bakesetas 4'er, Denswill, Umut Bozok ve Poyraz da 1'er gol kaydederken, sezon başında kadroya dahil olan Onuachu 9, Enis Destan 5, Pepe 4, Fountas ve Benkovic 2'şer, Berat, Mendy ve Göktan Gürpüz de 1'er gol attı. Yeni transferler bu alanda yüzde 46.3 ortalama yakaladılar.
Değeri düştü
Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'un, son 3 sezonluk Transfermarkt verilerine göre değeri de düştü. 2020-2021 sezonunda 99 milyon Euro, şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 123 milyon Euro, 2022-2023 sezonunda 135 milyon Euro olan piyasa değeri, 2023-2024 sezonunda ise 98 milyon Euro'ya geriledi. - TRABZON
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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