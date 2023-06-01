Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor
01.06.2023 10:44
Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un son takımı olacağını ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağını belirtti.
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1.06.2023 10:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor - Son Dakika