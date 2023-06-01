Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor

Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor

01.06.2023 10:44

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un son takımı olacağını ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağını belirtti.

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Marek Hamsık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Yıldızı Marek Hamsik Futbolu Bırakıyor - Son Dakika
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