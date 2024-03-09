Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 5-1 mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Bardhi, Biraschi (kendi kalesine), Trezeguet, Pepe ve Umut Bozok'un attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

09.03.2024 21:13  Güncelleme: 21:18
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Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier (Dk. 86 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 66 Enis Destan), Bardhi (Dk. 80 Fernandez), Visca (Dk. 86 Fountas), Trezeguet, Pepe (Dk. 80 Umut Bozok)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan (Dk. 46 Emir Tintiş), Feghouli (Dk. 59 Paoletti), Kourbelis, Emre Mor (Dk. 75 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 81 Bertolacci), Can Keleş, Markao (Dk. 59 Lasagna)

Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 32 Bardhi, Dk. 64 Biraschi (kendi kalesine), Dk. 70 Trezeguet, Dk. 76 Pepe, Dk. 90+3 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan, Dk. 63 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.

47. dakikada soldan ceza alanına sokulan Emre Mor'un şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sağ köşesine gelen topu uzanarak çeldi.

64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1

70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu: 3-1

76. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisindeki Trezeguet'in pasında, altıpas içinde Pepe dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-1

81. dakikada Can Keleş'in ceza alanı dışından şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi: 5-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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