Trabzonspor ve Beşiktaş 106. Randevuda

TRABZONSPOR ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın İstanbul'da yapacakları maçla 106'ncı kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İki takım 50 yıllık rekabette 122'si resmi 20'si özel olmak üzere 142 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Beşiktaş'ın 57, Trabzonspor'un 48 galibiyeti bulunurken, 37 maç beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de ise 105 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında 24 Kasım 1974'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 122 resmi müsabakanın 47'sini Beşiktaş, 43'ünü ise Trabzonspor kazandı. 32 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

SÜPER LİG'DE 106'NCI RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de yarın 106'ncı kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 105 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 105 maçta Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 37 galibiyeti bulunurken, 29 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 6, Trabzonspor'un 4 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası'nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1'er galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 52 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

BEŞİKTAŞ KENDİ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş da tıpkı Trabzonspor gibi sahasında rakibine karşı üstünlük sağladı. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 51 maçın 22'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.