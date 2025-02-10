Trabzonspor ve Eyüpspor İlk Yarıda Berabere - Son Dakika
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Trabzonspor ve Eyüpspor İlk Yarıda Berabere

Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor'un karşılaşmasında ilk yarı 0-0 sona erdi.

10.02.2025 21:18
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Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş, Lundstram, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Banza

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Trabzonspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.

6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.

45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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