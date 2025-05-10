Trabzonspor ve Galatasaray Golsüz Beraberlik

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan (Dk. 19 Sikan)

Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Sarı kart: Dk. 44 Muslera (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

5. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda kaleci Muslera, sol tarafına doğru yatarak topu kornere gönderdi.

10. dakikada Sallai'nin sağdan kullandığı taç atışında, son olarak ceza alanı içinde Barış Alper'in pasında, Sara'nın kaleye gönderdiği top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.

12. dakikada sağ tarafta Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

19. dakikada sakatlanan Enis Destan'ın yerine Sikan oyuna girdi.

33. dakikada Cham'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.

38. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topu takip eden Mendy'nin şutundan Muslera ikinci kez tehlikeyi güçlükle önledi.

44. dakikada Mendy'in derinlemesine pasında Visca, kalesini terk eden Muslera tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, çizgiye yakın yerdeki pozisyon için önce serbest atış kararı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun içeride olup olmamasını inceleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek kararını iptal etti.

45+5. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.

45+6. dakikada Arif Boşluk'un ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topa sahip oldu.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.