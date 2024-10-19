Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Cham, Draguş, Banza
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Crespo, Berat Özdemir, Kemen, Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek
Sarı kart: Dk. 39 Ba (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ve RAMS Başakşehir 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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