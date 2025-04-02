Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK geçerek yarı finale yükselen Trabzonspor'da futbolcu Tim Jabol Folcarelli, "İlk dakikalarımı da almaya başladım bugün kendi sahamızda, evimizde onun için çok mutluyum." dedi.

Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Folcarelli, galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan önce maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını belirten Folcarelli, "Uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süre boyunca 10'a 9 oynamak zorunda kaldık. Ama kazandığımız ve tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini ifade eden Folcarelli, "Açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntı yaşamıştım. Sözleşmemi imzaladıktan hemen sonra bir sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bu sakatlık sonrasında da takım arkadaşlarımı dışarıdan izlemek, saha içerisinde destek olamamak benim adıma da zor bir durum yaratmıştı ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı da almaya başladım bugün kendi sahamızda, evimizde onun için çok mutluyum." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarına dair soruya ise ise Folcarelli, şu yşanıtı verdi:

"Takım olarak hafta boyunca çok sıkı çalışıyoruz yeni hocamızla birlikte, gayet sıkı çalışıyoruz. Bütün takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorlar bütün antrenmanlarda ki maça çıktıklarında da ellerinden gelenin en iyisini gösterebilsinler. Dediğiniz gibi önemli bir maçımız var ama biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık, bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz, ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarımızın bizden beklentisini biliyoruz, bizim de kendimizden beklentimiz iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek."