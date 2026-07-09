Trabzonspor Yaz Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Trabzonspor Yaz Kampı Tamamlandı

Trabzonspor Yaz Kampı Tamamlandı
09.07.2026 18:35
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Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı, merhum Şener Çınar anısına sona erdi. Katılımcılar dostluk ve disiplini öğrendi.

Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kamp tamamlandı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Murat İskender, bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyonun, Trabzonspor'a önemli hizmetlerde bulunan merhum Şener Çınar'ın anısına gerçekleştirildiğini belirtti.

Dört gün sahada yalnızca futbol oynanmadığını, çocukların dostluğu, paylaşmayı, mücadeleyi, disiplini ve Trabzonspor ruhunu birlikte yaşadıklarını vurgulayan İskender, "Bizler için en büyük başarı, geleceğin iyi futbolcularını yetiştirmenin yanında iyi bireyler yetiştirebilmektir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden, ayrıca Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden değerli ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, organizasyona katkı sağlayanlar ile kampa katılan takımlara plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Çınar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Yaz Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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