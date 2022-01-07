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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

07.01.2022 20:20
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da 6 oyuncu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da 6 oyuncu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Trondsen, Serkan Asan ve Djaniny'nin yanı sıra, sezonu kapatan Edgar ile Gervinho kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncular ve Afrika Kupası'na giden oyuncuların yokluğunda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısına beklenen 11 ile çıktı. Stoperde Hüseyin Türkmen, Denswil ikilisini birlikte görevlendiren Avcı, sol bekte ise yeniden İsmail Köybaşı'yı sahaya sürdü.

Nwakaeme 11'de

Trabzonspor'un ligin 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, tedavisinin tamamlanması sonrası tekrar takımdaki yerini aldı.

Ligde Atakaş Hatayspor, Altay ve Medipol Başakşehir, kupada da Beypiliç Boluspor olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Nwakame, sakatlığını geride bırakarak formasına kavuştu.

Visca tribünden takip etti

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Boşnak oyuncu maç öncesinde sık sık cep telefonuyla taraftarları görüntüledi.

Bordo-mavili takım ile devre arasında sözleşme imzalayan Jean Evrard Kouassi ise Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması için izin verilen Abdulkadir Parmak da Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun son antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Trabzonspor taraftarları, Malatyaspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü dolarken, 30 bin civarında taraftar maçı takip etti.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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