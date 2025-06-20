Pedro Malheiro'yu bonservisiyle takımdan gönderen Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sağ bekinde mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini açıkladı. Bordo - Mavililer dünyada ilk olarak NFC Teknolojisini kullanarak transferi duyurdu. Karadeniz ekibi, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Pina'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon Estoril'de 31 maçta süre bulan Pina, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. 22 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı - Son Dakika
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