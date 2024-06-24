Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koşu, dinamik ısınma, core çalışması, pas çalışması ve oyun gibi farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmadı. Yeni sezon hazırlıkları yarın çift antrenmanla devam edecek.

24.06.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması yapıldı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement