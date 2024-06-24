Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması yapıldı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON