Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.