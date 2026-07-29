Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Avusturya kampında antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
İkinci hazırlık maçı Al Sadd ile olacak
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkacak.
İlk maçta Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, yarın TSİ 18.30'da Katar temsilcisi Al Sadd ile karşılaşacak.
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